الزراعة تعلن السيطرة على بؤر الاصابة بالحمى النزفية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن السيطرة على بؤر الاصابة بمرض الحمى النزفية.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيان، إنه "بتوجيه مباشر من وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي الملاكات البيطرية تواصل عملها وفي جميع المحافظات لاجل الحد من انتشار مرض الحمى النزفية إذ وجه الوزير بتجهيز كافة المستوصفات البيطرية وفي جميع المحافظات بالمبيدات الخاصة بمكافحة حشرة القراد وهي الوسيط المسبب لمرض الحمى النزفية وتم ذلك من خلال الملاكات البيطرية في دائرة البيطرة".

وأضاف أن "النتائج افضت الى الحد من انتقال هذا المرض للانسان واصبح الوضع تحت السيطرة تماما، والدليل عدم تسجيل اصابات جديدة".

ودعا النايف مربي الحيوانات الى "الالتزام بالارشادات البيطرية الخاصة بخلو الحيوانات من القراد، فضلا عن اخبار الجهات البيطرية عن وجود حشرة القراد من اجل انهاء وجود هذه الحشرة والمحافظة على الثروة الحيوانية من اي امراص قد تحدث مستقبلا".