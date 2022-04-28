في 7 محافظات.. ايقاف 14 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، الخميس، عن ايقاف 14 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في 7 محافظات.

وقلت الشرطة في بيان، إنه "ضمن جهودها الاستباقية في تحصين المجتمع ضد الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية (٩) حالات ابتزاز ألكتروني و(٥) حالات عنف أسري في ٧ محافظات خلال الـ ٧٢ ساعة الأخيرة".

وبينت الشرطة المجتمعية أن "مفارزها في بغداد والبصرة وذي قار والأنبار وكركوك وكربلاء والنجف الأشرف استطاعت الوصول إلى المبتزين الذين ساوموا ضحاياهم الذين هم من الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم يخضعن لرغباتهم الدنيئة أو يدفعن لهم مبالغ مالية".

كما تمكنت مفارز بغداد والأنبار ونينوى بحسب البيان من "إيقاف (٥) حالات تعنيف ضد نساء وأطفال"، مشيراً الى "اتخاذ الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لضحايا العنف الأسري".