انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تعلق على انفجاري كييف بعد زيارة غوتيريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علق مسؤول في الأمم المتحدة، الخميس، عن الانفجارين في كييف على هامش زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.