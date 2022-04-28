انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تعلق على انفجاري كييف بعد زيارة غوتيريس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق مسؤول في الأمم المتحدة، الخميس، عن الانفجارين في كييف على هامش زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وقال المسؤول بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "غوتيريس وفريقه مصدومان بمدى قُرب الضربة الصاروخية على كييف من مكانهم".
وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، مساء اليوم الخميس، انفجارين قويين، وذلك بعد وقت قصير من اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.