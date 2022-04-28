انت الان تتابع خبر 22 قتيلاً وجريحاً بتفجيرين شمال أفغانستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مسؤولون أفغان أن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون على الأقل جراء تفجيرين بواسطة سيارتي فان مفخختين اليوم الخميس في رابع أكبر مدن البلاد، مزار شريف.
وأوضح محمد آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ شمال أفغانستان (وعاصمتها مزار شريف)، للصحفيين أن الهجومين استهدفا ركابا من الطائفة الشيعية.
وصرح وزيري بأن التفجيرين وقعا على التوالي في الدائرتين الثالثة والعاشرة من مزار شريف في الساعة السابعة من المساء تقريبا، في وقت كان الناس يعودون إلى منازلهم.
وقال متحدث باسم إدارة الأمن في بلخ لقناة "طلوع نيوز" إن تفجير المركبتين جاء بواسطة متفجرات تم زرعهما فيهما مسبقا.
وصرح وزيري بأن التفجيرين وقعا على التوالي في الدائرتين الثالثة والعاشرة من مزار شريف في الساعة السابعة من المساء تقريبا، في وقت كان الناس يعودون إلى منازلهم.
وقال متحدث باسم إدارة الأمن في بلخ لقناة "طلوع نيوز" إن تفجير المركبتين جاء بواسطة متفجرات تم زرعهما فيهما مسبقا.