روسيا: ندرس بعناية مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن "الأمين العام للأمم المتحدة طرح عددا من الأفكار التي يتم الآن دراستها بعناية".

وأضافت أن "مقترحات غوتيريش ضمت "تشكيل مجموعة ثلاثية تتكون من روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا من أجل تبادل المعلومات وضمان تشغيل الممرات الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية".



وكان الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار موسكو أمس، قد حثها على التعاون مع الصليب الأحمر من أجل إجلاء المدنيين المحاصرين في بعض المدن والمناطق الأوكرانية.

كما دعا السلطات الروسية للتعاون مع الجنائية الدولية بشأن وقوع جرائم حرب محتملة على الأراضي الأوكرانية، بحسب ما أفادت فرانس برس.

