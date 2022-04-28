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بوكيتينو يحسم مستقبله ومصير مبابي في النادي الباريسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-28 | 16:04

بوكيتينو يحسم مستقبله ومصير مبابي في النادي الباريسي

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حسم المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الخميس، الجدل المثار حول مستقبله ومصير كيليان مبابي، مهاجم الفريق.
ورد بوكيتينو في مؤتمر صحفي على سؤاله ما نسبة استمرارك مدربا لسان جيرمان في الموسم المقبل؟ وما نسبة بقاء مبابي في صفوف الفريق؟ : "بنسبة 100% في الحالتين".

واضاف المدرب الأرجنتيني "أقول ذلك وفقا لما أشعر به وأدركه، وكذلك لأنني لا أريد أي شيء آخر".


وختم تصريحاته في هذا الشأن "أعتقد أن مبابي سيبقى بنسبة 100% للموسم المقبل، لكن بعد ذلك، لا يمكن التكهن بما يحدث في كرة القدم، بل يمكن توقع الكثير من الاحتمالات".

وينتهي تعاقد كيليان مع النادي الباريسي في 30 حزيران المقبل، وتحمل تصريحات ماوريسيو بوكيتينو، تأكيدا بأن اللاعب الشاب في طريقه لتجديد التعاقد.

أما بوكيتينو، فإن تعاقده يمتد لنهاية الموسم المقبل في صيف 2023.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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