انت الان تتابع خبر التربية تعطل دوام المدارس السبت المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق (30 نيسان 2022) في المديريات التي تدرجه ضمن الجدول الدراسي لأيام الاسبوع معتبره امتداد لعطلة عيد الفطر المبارك".



وأوضح البيان، ان "الدوام سيُستأنف في جميع المؤسسات التربوية، يوم الأحد، المصادف 8 / 5 / 2022".

