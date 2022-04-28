انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة إقالة أمين بغداد من منصبه - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن إقالة أمين من بغداد من منصبه غير صحيحة".

وكانت مواقع التواصل الأجتماعي وبعض وسائل الإعلام قد تداولت خبرا يفيد باقالة أمين بغداد من منصبه، قبل أن ينفي مصدر خاص للسومرية هذه الأخبار ويؤكد عدم دقتها".

