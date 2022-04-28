وفاة أشهر وكيل أعمال كرة قدم في العالم

وكانت تقارير صحافية قد كشفت في الأشهر الماضية عن معاناة رايولا من مرض عضال.

ويعتبر رايولا من أشهر وكلاء الأعمال للاعبين في العالم، وهو وكيل أعمال عدّة نجوم كبار وبارزين، مثل زلاتان ابراهيموفيتش وبول بوغبا وهنريك مخيتاريان وايرلينغ هالاند وجيانلويجي دوناروما، وماركو فيراتي، وهيرفينغ لوزانو وستيفان دي فري وعدد آخر من اللاعبين الهولنديين الشباب.

