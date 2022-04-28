انت الان تتابع خبر وفاة أشهر وكيل أعمال كرة قدم في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-28 | 14:18
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الخليج 365 - متابعة
أكدت وسائل اعلام ايطالية وأخرى انكليزية، اليوم الخميس، وفاة وكيل الأعمال الشهير في عالم كرة القدم مينو رايولا، عن عمر 54 عاماً، بعد معاناة مع المرض.
أكدت وسائل اعلام ايطالية وأخرى انكليزية، اليوم الخميس، وفاة وكيل الأعمال الشهير في عالم كرة القدم مينو رايولا، عن عمر 54 عاماً، بعد معاناة مع المرض.
وكانت تقارير صحافية قد كشفت في الأشهر الماضية عن معاناة رايولا من مرض عضال.
ويعتبر رايولا من أشهر وكلاء الأعمال للاعبين في العالم، وهو وكيل أعمال عدّة نجوم كبار وبارزين، مثل زلاتان ابراهيموفيتش وبول بوغبا وهنريك مخيتاريان وايرلينغ هالاند وجيانلويجي دوناروما، وماركو فيراتي، وهيرفينغ لوزانو وستيفان دي فري وعدد آخر من اللاعبين الهولنديين الشباب.
ويعتبر رايولا من أشهر وكلاء الأعمال للاعبين في العالم، وهو وكيل أعمال عدّة نجوم كبار وبارزين، مثل زلاتان ابراهيموفيتش وبول بوغبا وهنريك مخيتاريان وايرلينغ هالاند وجيانلويجي دوناروما، وماركو فيراتي، وهيرفينغ لوزانو وستيفان دي فري وعدد آخر من اللاعبين الهولنديين الشباب.
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