انت الان تتابع خبر المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر آيار المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ودعت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني قبل عطلة عيد الفطر".
كما دعت الوزارة، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".
كما دعت الوزارة، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".