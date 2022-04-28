المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر آيار المقبل

بغداد - ياسين صفوان - ودعت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني قبل عطلة عيد الفطر". كما دعت الوزارة، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012