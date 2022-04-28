انت الان تتابع خبر دولة آسيوية تشهد أسوأ تفش لكورونا منذ بدء الجائحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن وزير الصحة بالجزيرة، تشين شيه تشونغ، عن اكتشاف 11353 إصابة جديدة بالفيروس، إلى جانب حالتي وفاة.

وخلال مؤتمر صحفي يومي عقده مركز القيادة المركزية للأوبئة، ذكر أن 99.7 بالمئة من حالات التفشي الحالي إما لم تظهر عليها أعراض، أو ظهرت عليها أعراض طفيفة.



وجاء معظم وفيات كوفيد -19 وعددها 858 في تايوان خلال صيف 2021. وحتى الشهر الجاري، كان ذلك يعد التفشي الاكبر في الجزيرة.