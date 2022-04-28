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لجنة المسابقات تحدد موعد المباراة المؤجلة بين القوة الجوية وأمانة بغداد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-28 | 13:02

لجنة المسابقات تحدد موعد المباراة المؤجلة بين القوة الجوية وأمانة بغداد

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الخليج 365 – بغداد
حددت لجنةُ المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ، اليوم الخميس، موعد المباراة المؤجلة بين القوة الجوية وأمانة بغداد ضمن الجولة ( 26 ) من المرحلةِ الثانية من الدوري المُمتاز لكرةِ القدم.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لجنةُ المُسابقات قررت إقامةَ المباراة المؤجلة بين فريقي القوة الجوية وأمانة بغداد ضمن الجولة ( 26 ) من المرحلةِ الثانية من الدوري المُمتاز لكرةِ القدم يوم االاثنين الموافق (٢٠٢٢/٥/٩) في تمامِ الساعة الثامنة مساءً في ملعبِ الشعب الدولي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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