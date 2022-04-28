لجنة المسابقات تحدد موعد المباراة المؤجلة بين القوة الجوية وأمانة بغداد

الخليج 365 – بغداد

حددت لجنةُ المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ، اليوم الخميس، موعد المباراة المؤجلة بين القوة الجوية وأمانة بغداد ضمن الجولة ( 26 ) من المرحلةِ الثانية من الدوري المُمتاز لكرةِ القدم.



وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لجنةُ المُسابقات قررت إقامةَ المباراة المؤجلة بين فريقي القوة الجوية وأمانة بغداد ضمن الجولة ( 26 ) من المرحلةِ الثانية من الدوري المُمتاز لكرةِ القدم يوم االاثنين الموافق (٢٠٢٢/٥/٩) في تمامِ الساعة الثامنة مساءً في ملعبِ الشعب الدولي".