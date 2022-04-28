مدرب مانشستر يونايتد يثير الجدل حول أحقية ماغواير بشارة القيادة

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي، الخميس 28 أبريل/ نيسان، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ، قال رانغنيك: "أعتقد -بقوة- أن القائد يجب أن يَنتخبه الفريق. في ألمانيا كان لدينا دائمًا مجلس إدارة مكون من 4 أو 5 لاعبين يَنتخبهم الفريق، وبعدها يتم اختيار القائد".وأوضح المدرب الألماني بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذا ما كنتُ سأفعله؛ إذا ما كنت سأبقى مديرًا فنيًّا للموسم المقبل، لكنني لست كذلك. هذا شيء سيتعيّن على إريك أن يقرره".

وسيتولى تين هاغ، المدير الفني الحالي لفريق أياكس أمستردام، الإشراف فنيًّا على مانشستر يونايتد حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام 2025، مع إمكانية التمديد لعام آخر، خلفًا لرانغنيك، الذي سيتولى منصبًا استشاريًّا في النادي المانشستراوي عقب نهاية موسم 2021-22.



هل انتهى موسم هاري ماغواير انتهى مع مانشستر يونايتد؟وكان ماغواير قد تعرّض لإصابة في الركبة، وبحسب تقارير صحفية إنجليزية فإن المدافع الدولي قد يغيب عن مباريات مانشستر يونايتد الأربعة المتبقية في الموسم الحالي.

وحضر المدافع صاحب الـ29 عامًا إلى مانشستر يونايتد منذ 3 سنوات قادمًا من ليستر سيتي بصفقة ضخمة وصلت إلى 80 مليون جنيه إسترليني، وعانى ماغواير خلال الفترة الماضية من انتقادات جماهيرية كبيرة، وصلت إلى حد تهديده بوجود 3 قنابل في منزله ومنحه 72 ساعةً لمغادرة النادي، أو مواجهة الموت.