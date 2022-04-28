انت الان تتابع خبر بانتظار توافقات البيت الشيعي... الخلافات تعصف بالاحزاب الكردية‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في وقت تشهد فيه الساحة السياسية خلافات قوية بين الاقطاب الشيعية، لا تزال الاحزاب الكردية تتمسك بمرشحيها لرئاسة الجمهورية، الأمر الذي أدى الى تأزم الأوضاع ووصول الحوارات الى طريق مسدود.

مع استمرار الخلافات السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي ما زال اختيار رئيس الجمهورية معلقا، الخلافات هذه أثرت بشكل مباشر على العلاقة بين الحزبين الكرديين الذي يتمسك كل منهما بمرشحه للمنصب، ويرى الحزب الديمقراطي الكردستاني المنضوي تحت مظلة تحالف إنقاذ الوطن أحقيته باستلام رئاسة الجمهورية هذه المرة.



على الجانب الآخر يصر الاتحاد الوطني الكردستاني القريب من قوى الإطار التنسيقي على التمسك بالمنصب الذي يشغله منذ عام الفين وخمسة، وبمرشحه للرئاسة برهم صالح.

رغم جولات من المباحثات لم يتمكن الحزبان الكرديان من التوصل الى اتفاق حول بشأن منصب رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم التوافق هذه بحسب مراقبين لحين حل الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.