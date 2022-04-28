بعد تويتر.. إيلون ماسك: ساشتري شركة 'كوكاكولا' وأعيد وضع الكوكايين فيها!

أكد ماسك في تغريدة: "بعد ذلك سأشتري Coca-Cola لإعادة الكوكايين مرة أخرى".

كما أعاد ماسك نشر صورة مفبركة لتغريدة يعد فيها بشراء "ماكدونالدز وإصلاح جميع ماكينات الآيس كريم"، وعلق عليها ساخرا: "لا يمكنني فعل المعجزات".

وقبلت "تويتر" عرض ماسك بشراء الشركة في وقت سابق هذا الاسبوع، مقابل 44 مليار دولار.

وأشاد ماسك، الذي كان قد انتقد سابقا تويتر لفشلها في تبني حرية التعبير، بالمنصة ووصفها بأنها "ساحة المدينة الرقمية" وتعهد بزيادة حرية التعبير على هذه المنصة الواسعة الانتشار.