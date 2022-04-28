اثار بابل تفتح ابوابها امام الزوار طيلة ايام العيد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بابل
اعلن مفتش اثار وتراث بابل حسين فليح الشمري، عن فتح ابواب مدينة بابل الأثرية امام الزوار والسواح طيلة ايام العيد المبارك.
اعلن مفتش اثار وتراث بابل حسين فليح الشمري، عن فتح ابواب مدينة بابل الأثرية امام الزوار والسواح طيلة ايام العيد المبارك.
وقال الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مدينة بابل الأثرية ستكون ابوابها مفتوحة امام الزوار والسواح العرب والأجانب للأطلاع على حضارة بابل التاريخية بعد ان تم تهيئتها من كافة الجوانب وتوفير عدد كبير من المرشدين والأدلاء للسواح لغرض تقديم المعلومات عن المدينة وتأريخها ومعابدها ومسرحها الشهير والقصور وغيرها".