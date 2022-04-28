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السفارة البريطانية تعلق على جفاف 'بحيرة ساوة'

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بغداد - ياسين صفوان - علقت السفارة البريطانية في بغداد، اليوم الخميس، على جفاف بحيرة ساوة في محافظة المثنى.
وذكرت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "جفاف بحيرة ساوة يظهر مدى خطورة أزمة المناخ في العراق تدعم المملكة المتحدة بالكامل عزم رئيس الجمهورية برهم صالح على معالجة الأزمة".

وأضافت، "نحن ملتزمون بمساعدة العراق على تنفيذ التعهدات الطموحة التي قطعها في مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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