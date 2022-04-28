السفارة البريطانية تعلق على جفاف 'بحيرة ساوة'

وذكرت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "جفاف بحيرة ساوة يظهر مدى خطورة أزمة المناخ في العراق تدعم المملكة المتحدة بالكامل عزم رئيس الجمهورية برهم صالح على معالجة الأزمة".

وأضافت، "نحن ملتزمون بمساعدة العراق على تنفيذ التعهدات الطموحة التي قطعها في مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي".

