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وديا.. البرازيل تواجه اليابان استعدادا لكأس العالم

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-28 | 10:42

وديا.. البرازيل تواجه اليابان استعدادا لكأس العالم

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تخوض البرازيل مباراة ودية أمام اليابان في يونيو المقبل، ضمن استعداداتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان، إن المباراة ستقام في السادس من يونيو المقبل في طوكيو.

ومن المقرر أن تلعب البرازيل مباراة ودية أخرى أمام منافستها الأرجنتين في ملبورن، بعد مواجهة اليابان بخمسة أيام.


وستخوض البرازيل مواجهات ضد صربيا، وسويسرا، والكاميرون في المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم التي تبدأ في 21 نوفمبر المقبل بقطر وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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