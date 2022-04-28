انت الان تتابع خبر بنزيما يواجه منافسة ثلاثية على الأفضل في جولة الأبطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-28 | 08:25
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لحساب اليويفا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن المرشحين لحصد الجائزة، هم كالتالي:
البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - تياجو ألكانتارا (ليفربول) - الأرجنتيني خوان فويث (فياريال).
وشهدت مباريات الذهاب، فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4-3، كما تفوق ليفربول على فياريال بهدفين دون رد.
البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - تياجو ألكانتارا (ليفربول) - الأرجنتيني خوان فويث (فياريال).
وشهدت مباريات الذهاب، فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4-3، كما تفوق ليفربول على فياريال بهدفين دون رد.
وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.
بينما تلعب مباراة العودة بين فياريال وليفربول، الثلاثاء المقبل، على ستاد لا سيراميكا.
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