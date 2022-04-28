وفاة فنانة مصرية شهيرة

ونعى الفنان مفيد عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنانة فاطمة مظهر، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".الفنانة فاطمة مظهر، وهي الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد مظهر، ومن أشهر أعمالها فيلم "الأحضان الدافئة"، حيث جسدت شخصية صديقة البطلة التي قامت بدورها الفنانة زبيدة ثروت، وشاركهما الفنانان سمير غانم وسمير صبري.

وفي التليفزيون كان من أشهر أعمالها مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا"، الذي قام ببطولته الفنان عبد المنعم مدبولي بمشاركة نخبة من النجوم.