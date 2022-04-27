بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، عن اعتقال خمسة متهمين بـ"الدكة العشائرية" في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود تهديد عشائري لاحد الدور السكنية من قبل مجموعة من المتهمين وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح باستنفار القوة وأحكام مداخل ومخارج القاطع خشية حدوث حادث".

وأضافت أنه "فور سماع صوت اطلاق نار طوقت مفارز الفوج مكان الحادث وحاول المتهمين الهروب حيث تم مطارتهم ضمن الازقة والشوارع لحين القاء القبض عليهم"، مشيرة الى أن "مفارز الفوج اعتقلت خمسة متهمين مع الأسلحة المستخدمة في الجريمة وتم اصطحابهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".