النجباء بشأن 'العمليات': لا تتوقف ما دام هناك احتلال

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الاسدي، الأربعاء، أن المرجعية الدينية في العراق لا تتبنى الدولة المدنية، وفيما كشف عن توجيه يخص مرجعية السيد السيستاني، أكد أن العمليات لا تتوقف ما دام هناك "احتلال".



وقال الاسدي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "أوضاع العراق نتاج العملية السياسية التي وضعها المحتل"، مشدداً بالقول "نعتقد بالدخول في هذه المرحلة لا يغير من الواقع شيئاً".

الى ذلك، أكد الاسدي أن "المرجعية الدينية لا تتبنى الدولة المدنية"، معتبراً أن "هناك تفريقاً بين الولاية العامة والولاية الخاصة".

وأضاف "نحن مأمورون من السيد الخامنئي بأخذ رأي السيد السيستاني فيما يتعلق الشأن العراقي"، مشيراً الى "وجود مشروع أمريكي صهيوني ضد الحشد الشعبي".

وفي شأن آخر، قال الاسدي إن "العمليات لا تتوقف مادام هناك احتلال"، مشيراً الى أن "الجانب الأمريكي ليس طرف ثقة والمعطيات مازالوا موجودين والدعم اللوجستي مستمر لهم".

وتابع أن "وجدودنا في سوريا هو رمزي"، مشيراً الى أن "اغلب القوات انسحبت بعد استقرار الاوضاع".