انت الان تتابع خبر دورتموند يحدد بدلاء هالاند والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-27 | 17:46
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يواصل نادي بوروسيا دورتموند، تحركاته من أجل إبرام مجموعة من الصفقات الهجومية، لتعويض الرحيل المتوقع للاعبه النرويجي إيرلينج هالاند بنهاية الموسم الحالي.
وهناك تقارير تؤكد توصل دورتموند لاتفاق مع ريد بول سالزبورج النمساوي بشأن التعاقد مع مهاجمه كريم أديمي مقابل 30 مليون يورو.
في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "WAZ" بأن دورتموند ليس مهتمًا بأديمي فقط، بل يفاضل بين ثنائي آخر من سالزبورج.
وأشارت إلى رغبة النادي الألماني في التعاقد مع اللاعب السلوفيني الشاب بينجامين سيسكو، البالغ من العمر 18 عامًا.
ودخل آدم هلوزيك، مهاجم سبارتا براج التشيكي، قائمة خيارات دورتموند، بالإضافة إلى هوجو إكيتيك لاعب ريمس الفرنسي.
في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "WAZ" بأن دورتموند ليس مهتمًا بأديمي فقط، بل يفاضل بين ثنائي آخر من سالزبورج.
وأشارت إلى رغبة النادي الألماني في التعاقد مع اللاعب السلوفيني الشاب بينجامين سيسكو، البالغ من العمر 18 عامًا.
وكشف موقع "سبورت 1" عن رغبة دورتموند في التعاقد مع المهاجم السويسري نوا أوكافور، البالغ من العمر 21 عامًا.
ودخل آدم هلوزيك، مهاجم سبارتا براج التشيكي، قائمة خيارات دورتموند، بالإضافة إلى هوجو إكيتيك لاعب ريمس الفرنسي.
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