الهيئة الادارية للقوة الجوية ترد استقالة حكيم شاكر

وقالت ادارة النادي في بيان، ورد لـ الخليج 365، أنها "متمسكة بخدمات المدرب حكيم شاكر لاسيما أن الفريق تنتظره مباراة في غاية الاهمية امام الزوراء ضمن بطولة كاس العراق ، فضلا عن مباريات الدوري الممتاز ، وهي تضع ثقتها الكبيرة بالمدرب الذي حقق نتائج طيبة منذ استلامه مهمة الصقور".وأضافت أن "مستوى الفريق بدأ يتصاعد وشكل الفريق تغيير بعد مجيء المدرب حكيم شاكر وهذا ما تم مشاهدته وبشهادة الجميع خصوصا في مباريات دوري ابطال اسيا والتي كان فيها فريق القوة الجوية قريب من التاهل لدور الستة عشر لولا سوء الطالع الذي رافق اللاعبين في مباراتهم الاخيرة امام مومباي الهندي والتي كان فيها الفوز كفيلا بنسبة كبيرة بالتواجد في الدور المقبل من البطولة الاسيوية".

وكان فريق القوة الجوية قد خسر يوم امس الثلاثاء امام مومباي الهندي بهدف دون رد ليودع دور المجموعات محتلا المركز الثالث برصيد سبع نقاط في مجموعته الثانية.

