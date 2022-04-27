محكمة مصرية تقضي بحبس رئيس نادي الزمالك

وقال عثمان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "محكمة جنح الاقتصادية تقضى حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعتين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات".وكان عثمان قد صرح في وقت سابق بأن "الخطيب يلاحق مرتضى منصور في أكثر من قضية بتهمة السب والقذف حيث وصلت البلاغات المقدمة ضده إلى 13 بلاغا".

من جانبه قال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سنتين في القضيتين اللتين رفعهما الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام".



واضاف: "وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمه عشرة آلاف جنيه.. ودفع تعويض مؤقت للكابتن محمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه".