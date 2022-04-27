روسيا تحظر دخول برلمانيين بريطانيين الى اراضيها

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنه "ردًا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 آذار بإدراج 386 نائبا في الدوما "مجلس النواب" إلى قائمة عقوبات، في خطوة بالمثل، تفرض قيود شخصية على 287 عضوا في مجلس العموم".وسبق أن فرضت روسيا عقوبات على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونائبه دومينيك راب، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بين والاس، وآخرين.

واوضحت موسكو، إن "القائمة تشمل نوابا قاموا بـ"الدور الأكثر فاعلية" في فرض عقوبات ضد روسيا وساهموا في "هستيريا معاداة الروس".

ومن بين الذين أدرجت أسماؤهم رئيس المجلس ليندسي هويل، وأعضاء في الحكومة بينهم وزير بريكست، جايكوب ريس موغ، ووزير البيئة جورج يوستيس.



وتشمل القائمة أيضا نوابا من حزب العمال من بينهم دايان آبوت، الحليفة الوثيقة لزعيم الحزب السابق جيريمي كوربن.

وسبق أن أعلنت روسيا أنها سترد بقوة على العقوبات الغربية المفروضة عليها، مشيرة إلى أن ردها لن يكون بالمثل بالضبط، بل أقسى من عقوباتها.

