بغداد وطهران تتفقان على حلول مرضية بشأن إمدادات الغاز

وقالت الوزارة في بيان، ان وزيرها عادل كريم "التقى اليوم الاربعاء بوزير النفط الايراني جواد أوجي، في العاصمة الإيرانية طهران، لبحث تطوير وتوطيد العلاقات في مجال الطاقة، وتجهيز وزارة الكهرباء بمادة الغاز الضرورية لتشغيل المحطات التوليدية إستعداداً لصيف 2022".واتسم اللقاء، وفق البيان، "بتسيّد الاجواء الايجابية، حيث كانت المحادثات مثمرة بين الطرفين الى حد كبير، نظراً للدفوعات القوية من وزير الكهرباء، التي قابلها تفهم الجانب الايراني للحاجة التوليدية الملحة التي تفرضها طبيعة الاجواء العراقية المتطرفة، المسببة لإزدياد الطلب على الطاقة الكهربائية".

الطرفان اتفقا، على "التوصل الى حلول مرضية للطرفين بشأن الالتزامات القانونية والاسعار، وتسديد قيم الوقود المورد، وفق آلية تضمن إنسيابية التجهيز خلال عام 2022".

