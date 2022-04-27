انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تحدد موعد توزيع منحة الـ100 ألف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - محافظ الديوانية: وصول إشعار البنك المركزي الخاص بصرف منحة غلاء المعيشة (١٠٠الف) لموظفي دوائر الدولة وموظفي العقود للدوائر مفكوكة الإرتباط ممن رواتبهم ٥٠٠ الف فما دون .

#في_تصريح لمسؤول الدائرة المالية والإدارية معاون المحافظ للشؤون المالية محمد الجبوري ذكر إن دائرته وبحسب العمل بتوجيه محافظ الديوانية الأستاذ زهير علي الشعلان قد أكملت كافة البيانات والإجراءات والمتعلقات الخاصة بمنحة غلاء المعيشة للموظفين الذين رواتبهم ٥٠٠ الف فما دون لتكون هي المحافظة الإولى التي يصل كتاب تمويل صرف المنحة وتباشر بالصرف تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك .