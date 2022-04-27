فنانة كويتية تعلن حملها على الهواء (فيديو)

وفاجأت هنادي الكندري متابعيها والمشاهدين بإعلان خبر حملها لأول مرة وعلى الهواء مباشرة، بعد انتشار شائعات حملها بسبب صورها الأخيرة التي ظهرت بها بملامح مختلفة؛ ما دفع إلهام علي للغناء لها احتفالًا بالأخبار السعيدة.

وأشارت الكندري أنها علمت بخبر حملها قبل يوم واحد من تصوير مسلسلها "كيد الحريم"، الأمر الذي دفعها للتوتر خاصة أن حملها السابق كان صعبًا للغاية، كما ولدت أطفالها وهم في الشهر السابع.



من جهة أخرى، أعرب محمد الحداد عن قلقه إزاء صحة الكندري؛ بسبب متاعب الحمل التي ترافقها.