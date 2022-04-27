انت الان تتابع خبر دوري ابطال اوروبا.. تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة فياريال اليوم والان مع التفاصيل
2022-04-27 | 11:45
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يستضيف ليفربول الإنجليزي، نظيره فياريال الإسباني اليوم، على ملعب الأنفيلد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في إطار ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يوركن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد جويل ماتيب فيرجيل فان دايك أندرو روبرتسون
خط الوسط: تياجو فابينيو نابي كيتا
خط الهجوم: محمد صلاح ساديو ماني لويس دياز
وتأهل نادي ليفربول الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين، بينما صعد فياريال الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.
ويحتل محمد صلاح المركز الرابع من ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا العام برصيد 8 أهداف، بينما يأتي في الصدارة كريم بنزيما لاعب ريال مدريد برصيد 14 هدف.