انت الان تتابع خبر الحلبوسي والوفد المرافق له يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مقتضب، أن الحلبوسي التقى "رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، محمد باقر قاليباف: "نأمل بإزالة العقبات أمام التنمية والتعاون بين الجانبين من خلال تعزيز العلاقات، لأن تطوير العلاقات سيصب في مصلحة شعبي البلدين".



وأضاف، أن "الاستقرار في إيران سيؤثر إيجابيا على العراق والمنطقة"، مؤكدا اننا "في العراق نسعى ان نحل المشاكل الإقليمية عبر الدبلوماسية بالوكالة ونعلم أن معالجة المشاكل بين الجيران ستتم من خلال الحوار والتفاهم".

وأشار إلى أن "احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار وحماية حقوق المواطنين هي من اصول العلاقة بين الدول"، مؤكدا "ضرورة توفير الأرضية لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والبرلمانية بين الدول".

