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تعليق سياسي جديد بشأن تشكيل الحكومة: ستكون جاهزة خلال هذه المدة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي، اليوم الاربعاء، ان يشهد الشهرين المقبلين جهوزية الحكومة التوافقية والتي تضم جميع القوى السياسية والمكوناتية، مشيرا الى ان هنالك انفتاح واضح لدى الطرف الآخر وآراء تختلف عن التي طرحت في المراحل الأولى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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