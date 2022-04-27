انت الان تتابع خبر تعليق سياسي جديد بشأن تشكيل الحكومة: ستكون جاهزة خلال هذه المدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي، اليوم الاربعاء، ان يشهد الشهرين المقبلين جهوزية الحكومة التوافقية والتي تضم جميع القوى السياسية والمكوناتية، مشيرا الى ان هنالك انفتاح واضح لدى الطرف الآخر وآراء تختلف عن التي طرحت في المراحل الأولى.

