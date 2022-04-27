انت الان تتابع خبر أمطار رعدية وغزيرة.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لأربعة أيام مقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق للأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن تساقط الأمطار سيبقى لغاية يوم الاثنين المقبل.
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق للأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن تساقط الأمطار سيبقى لغاية يوم الاثنين المقبل.