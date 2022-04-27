انت الان تتابع خبر أمطار رعدية وغزيرة.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لأربعة أيام مقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق للأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن تساقط الأمطار سيبقى لغاية يوم الاثنين المقبل.

