رد فعل غير متوقع من غوارديولا بعد تسجيل بنزيما ركلة الجزاء امام السيتي (فيديو)

وفي الدقيقة 82 حينما كانت النتيجة تشير لتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 4-2، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد إثر لمس الكرة يد مدافع "السيتي"، الإسباني إيميريك لابورت، فتوجه بنزيما لتنفيذ الركلة، لكن جماهير الريال كانت مشدودة وعلى أعصابها لأن المهاجم الفرنسي كان قد أضاع ضربتي جزاء في غضون خمس دقائق خلال المباراة الأخيرة للفريق الملكي في الدوري الإسباني ضد أوساسونا.

ولكن بنزيما فاجأ مشجعي فريقه وحتى غوارديولا، ببرودة أعصابه وهدوئه حيث سدد الركلة على طريقة "بانينكا"، لتستقر الكرة على يمين حارس مانشستر سيتي الذي ارتمى في الجهة المعاكسة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لغوارديولا وهو يمسك برأسه ومندهش من هدوء وبرودة بنزيما في تنفيذ ركلة الجزاء، وفي وقت مهم والريال متأخر بفارق هدفين.

وانتهت المواجهة بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، وسيلتقي الفريقان بعد أسبوع في مدريد لتحديد المتأهل منهما إلى المباراة النهائية.