بغداد وواشنطن تبحثان عدة ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، دانا سترول، والوفد المرافق لها، بحضور السفير الأمريكي في بغداد، السيد ماثيو تولر؛ لبحث عدة ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب واستمرار الدعم الدولي المقدم للعراق، إضافة إلى بحث ملف مخيم الهول الحدودي وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية".وشدد الأعرجي، على "أهمية الاستمرار بالضغط على داعش وملاحقته، لأنه مازال يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن مخيم الهول هو مصدر خطر حقيقي، وأن هذا الملف يمثل قلقا حقيقيا للعراق".

وأكد الأعرجي، أن" العراق يأمل أن يكون هناك حل للأزمة الأوكرانية الروسية، وأن لايتأثر العراق والشرق الأوسط بتداعيات هذه الأزمة".

من جانبها، أعربت سترول، عن "التزام الولايات المتحدة بدعم العراق ودعم القوات العراقية والالتزام باتفاقية الإطار الإستراتيجي ومخرجاتها، مشيرة أن هذا بدا واضحا من خلال تحول قوة المهام المشتركة إلى مهمة تمكين ومشورة ومساعدة للجانب العراقي، مؤكدة على أهمية تسليم الإرهابيين في مخيم الهول إلى دولهم ومحاكمتهم في بلدانهم، مبينة أن الولايات المتحدة ستدعم هذا التوجه في موتمر مكافحة داعش الذي سيعقد في المغرب".

