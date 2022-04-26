انت الان تتابع خبر مستوى إشعاع 'غير طبيعي' في تشيرنوبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الثلاثاء، إن مستوى الإشعاع في موقع كارثة تشيرنوبل النووية "غير طبيعي"، وارتفع في أعقاب سيطرة القوات الروسية على المنطقة، وفق فرانس برس.