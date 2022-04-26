انت الان تتابع خبر مستوى إشعاع 'غير طبيعي' في تشيرنوبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الثلاثاء، إن مستوى الإشعاع في موقع كارثة تشيرنوبل النووية "غير طبيعي"، وارتفع في أعقاب سيطرة القوات الروسية على المنطقة، وفق فرانس برس.
وأضاف غروسي في تصريحات خلال زيارته الموقع إن "مستوى الإشعاع، برأيي، غير طبيعي. كانت هناك فترات ارتفعت خلالها المستويات بسبب تحريك معدات ثقيلة كانت القوات الروسية تحضرها إلى هنا وعندما غادرت. إننا نتابع الأمر يوما بيوم".
ويزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة "لتكثيف الجهود بهدف منع خطر حصول حادث نووي"، بحسب ما أفادت الوكالة الجمعة الماضية.
ويزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة "لتكثيف الجهود بهدف منع خطر حصول حادث نووي"، بحسب ما أفادت الوكالة الجمعة الماضية.