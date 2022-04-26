استهداف منزل برمانة هجومية في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "انفجار برمانة هجومية استهدف منزل مدني ضمن منطقة الزعفرانية"، مشيراً إلى "عدم وقوع إصابات، مع حدوث بعض الاضرار المادية".

وتبين المعلومات الأولية، وفق المصدر، أن "أسباب الحادث نتيجة خلافات بين صاحب الدار واشخاص اخرين معرفين لديه".

