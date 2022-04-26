انت الان تتابع خبر انتكاسة تضرب فيسبوك... فهل نساه رواد مواقع التواصل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهد تطبيق فيسبوك تراجعًا كبيرًا أدى إلى خروجه ليس فقط من قائمة التطبيقات الـ10 الأوائل بل من قائمة الـ30 تطبيقًا!

بدأت القصة الثلاثاء الماضي عندما احتل فيسبوك المرتبة الرابعة في متجر التطبيقات الأميركي آبل ستور ليتراجع يوم الأربعاء إلى المركز التاسع ليتراجع يوم الخميس إلى المركز الرابع عشر خارجًا بذلك نهائيًّا من قائمة المراكز العشرة الأولى.

لم تقف خسارة التطبيق الشهير عند هذا الحدّ بل تراجع ترتيبه الخميس الماضي (21 نيسان) إلى المرتبة 41.