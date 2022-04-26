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انت الان تتابع خبر انتكاسة تضرب فيسبوك... فهل نساه رواد مواقع التواصل؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهد تطبيق فيسبوك تراجعًا كبيرًا أدى إلى خروجه ليس فقط من قائمة التطبيقات الـ10 الأوائل بل من قائمة الـ30 تطبيقًا!
بدأت القصة الثلاثاء الماضي عندما احتل فيسبوك المرتبة الرابعة في متجر التطبيقات الأميركي آبل ستور ليتراجع يوم الأربعاء إلى المركز التاسع ليتراجع يوم الخميس إلى المركز الرابع عشر خارجًا بذلك نهائيًّا من قائمة المراكز العشرة الأولى.
لم تقف خسارة التطبيق الشهير عند هذا الحدّ بل تراجع ترتيبه الخميس الماضي (21 نيسان) إلى المرتبة 41.
وهذا التراجع يعني عمليًّا انخفاض التحميلات اليومية بنسبة 60 بالمئة أي أكثر من 200000 تحميل في اليوم.
ولا بدّ من الإشارة إلى مساهمة الحظر الروسي للتطبيق في موسكو ردًّا على القيود المفروضة على وصول وسائل الإعلام الروسية، حتى قبل الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.
فتعرضت أسهم فيسبوك لضغوط منذ تقرير أرباحه الأخير في شباط الماضي عندما أعلنت الشركة توقعاتها حول عدد المستخدمين.
فحينها، انخفضت قيمة أسهم الشركة بأكثر من 230 مليار دولار في أكبر خسارة يومية تُمنى بها شركة أميركية.
وسجلت أسهم منصات ميتا هبوطا مقداره 26.4 في المئة جرّاء إحباط المستثمرين من الأرقام ربع السنوية التي حققتها الشركة.
وقالت ميتا إن عدد المستخدمين اليوميين الناشطين لفيسبوك تراجع للمرة الأولى في تاريخ المنصة الممتد لـ 18 عاما.
وحذرت من زيادة المنافسة من تطبيقات الفيديو مثل تيك توك.