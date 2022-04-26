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البرلمان يعلن إنجاز 90٪؜ من فقرات قانون الأمن الغذائي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، إنجاز 90% من فقرات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة المالية عقدت اليوم، اجتماعاً تداولياً برئاسة حسن الكعبي وحضورعدد من أعضائها، بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأكد الكعبي، وفق البيان، "إنجاز 90% من فقرات القانون تمهيداً لاتمامه ورفعه للتصويت عليه"، مبيناً أن "القانون سيعطي أهدافه المرجوة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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