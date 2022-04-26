البرلمان يعلن إنجاز 90٪؜ من فقرات قانون الأمن الغذائي

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة المالية عقدت اليوم، اجتماعاً تداولياً برئاسة حسن الكعبي وحضورعدد من أعضائها، بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأكد الكعبي، وفق البيان، "إنجاز 90% من فقرات القانون تمهيداً لاتمامه ورفعه للتصويت عليه"، مبيناً أن "القانون سيعطي أهدافه المرجوة".

