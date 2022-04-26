انت الان تتابع خبر البرلمان يعلن إنجاز 90٪ من فقرات قانون الأمن الغذائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، إنجاز 90% من فقرات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة المالية عقدت اليوم، اجتماعاً تداولياً برئاسة حسن الكعبي وحضورعدد من أعضائها، بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأكد الكعبي، وفق البيان، "إنجاز 90% من فقرات القانون تمهيداً لاتمامه ورفعه للتصويت عليه"، مبيناً أن "القانون سيعطي أهدافه المرجوة".
وأكد الكعبي، وفق البيان، "إنجاز 90% من فقرات القانون تمهيداً لاتمامه ورفعه للتصويت عليه"، مبيناً أن "القانون سيعطي أهدافه المرجوة".