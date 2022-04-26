انت الان تتابع خبر البرلمان يشكل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على رئيس كتلة امتداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، "تابعنا وبأهتمام بالغ حادثة الاعتداء غير المسبوق الصادر من قائمقام قضاء الشافعية في محافظة الديوانية والمجاميع المحسوبة عليه، على رئيس كتلة امتداد النيابية النائب محمد نوري عزيز وعناصر حمايته الشخصية ، اثناء قيامه بواجباته الدستورية الرقابية التي تملي عليه متابعة المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن".وأضاف البيان، "اذ ندين مثل هذه الافعال التي لا تنم عن مواقف مسؤولة ومنضبطة ، فإننا نُهيب بالجهات القضائية المختصة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين وبما يحفظ هيبة المؤسسة التشريعية".

وأشار الزاملي، وفق البيان، إلى "تشكيل لجنة تحقيقية نيابية ، برئاسة النائب حيدر شيخان ، وعضوية كل النواب حيدر الحداد ، سهام الموسوي ، باسم الغرابي ، ناظم الشبلي، لمتابعة حيثيات الحادثة ومتابعة نتائج التحقيقات مع الجهات المعنية".



ويوم أمس، ردت حركة امتداد، على ما وصفتها بـ"محاولة اغتيال" رئيس كتلتها النيابية، وفيما عدتها اعتداء سافراً على أعلى سلطة تشريعية في العراق، طالبت القضاء بإصدار مذكرات القبض بحق المعتدين وملاحقتهم قانونياً.

وأعلن النائب عن حركة امتداد، محمد نوري، أمس، تعرضه لما سماه بـ "هجوم" من قبل مجموعة محسوبة على قائممقام الشافعية، كاشفاً تفاصيل ما حدث.

وذكر المكتب الإعلامي لنوري في بيان ورد لـ الخليج 365: "نتيجة لاداء دورنا الرقابي لمتابعة مشروع اعادة تأهيل الطريق الرابط بين محافظتي النجف والديوانية، حضر النائب محمد نوري وبرفقته عنصرين من المتابعة فقط لمتابعة و توفير الدعم واسناد الشركة لتمارس عملها دون تدخلات للانتفاع منها".

وأضاف، أن ذلك "تسبب بقطع سبل الانتفاع من هذهِ الشركة، وحدث بشكل مبيت تهجم قائم مقام الشافعية ومجموعات محسوبه عليه على النائب محمد نوري وحمايته".

وتابع قائلاً: "لن نتهاون إطلاقاً مع هكذا ممارسات تضر الصالح العام، وسيتم اتباع السبل القانونية لمحاسبة المعتدين فيما يخص الاعتداء".