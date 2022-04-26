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بعثة إيطالية تزور مدينة بابل الآثارية (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بابل

زارت بعثة إيطالية من جامعة كافسكوري بمدينة البندقية برئاسة البرفسور "لوشو" مدينة بابل الآثارية، اليوم الثلاثاء.

وقال مفتش آثار وتراث بابل حسين فليح الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، إنَّ "رئيس وأعضاء البعثة ناقشوا أهمية التعاون المشترك بين جامعة كافسكوري والهيئة العامة للآثار والتراث من أجل وضع خطة عمل لمسح وتوثيق المواقع الآثارية في محافظة بابل".

 

وأضاف الشمري ان "الوفد قام بجولة اطلعوا فيها على أهم المعالم الآثارية داخل المدينة مبدين إعجابهم الشديد بعمرانها ومعابدها وبواباتها الشاخصة".

 

يذكر أنَّ البعثة الإيطالية تقوم الآن بأعمال مسح وتوثيق المواقع الآثارية في موسمها الثالث شمالي مدينة الكوت .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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