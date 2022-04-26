انت الان تتابع خبر تعود لهذه الفترة.. ذي قار تعلن تسلمها 7 قطع أثرية من احد المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مفتش اثار وتراث ذي قار شامل ابراهيم في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم استلام مجموعة من القطع الأثرية تعود إلى الفترة الإسلامية من احد المواطنين في محافظة ذي قار وبالتعاون مع مراقبية أثار الفجر وقوة حماية الاثار فيها".وأشار الى أن "القطع الأثرية التي تم استلامها مختلفة الأشكال والاحجام وهي عبارة عن أواني فخارية وجرر معدنية تعود الى العصر الاسلامي".

وتابع، "سيتم نقل هذه القطع الاثرية الى المتحف العراقي بعد إجراء الكشوفات اللازمة عليها".

