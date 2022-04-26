الحلبوسي وبارزاني يبحثان المعوقات التي تواجه العملية السياسية

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وفدا من تحالف السيادة ألتقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل".

وأضاف البيان أن "الاجتماع بحث الوضع السياسي والمعوقات التي تواجه العملية السياسية في العراق، وتم التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة".