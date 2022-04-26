انت الان تتابع خبر أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.58 في المئة إلى 102.91 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى 103.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 98.88 دولار للبرميل في الساعة 0658 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت إلى 99.82 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.



وانخفض كلا الخامين بنحو أربعة في المئة يوم الاثنين، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى سبعة دولارات للبرميل في الجلسة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو ستة دولارات للبرميل.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصين ستبقي السيولة وفيرة بشكل معقول في الأسواق المالية، بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي عن خفض نسبة احتياطي النقد الأجنبي في البنوك لدعم الاقتصاد.

وعلى صعيد العرض، قال محللون إن التخلص التدريجي من النفط الروسي من السوق سيستمر في دعم الأسعار.



وفي إشارة إلى توجه أسواق النفط نحو الهبوط، قدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في المتوسط بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل نيسان.

وأجري الاستطلاع قبل صدور تقرير المخزون من معهد البترول الأمريكي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء. وستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية الرسمية غدا الأربعاء.

