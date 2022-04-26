انت الان تتابع خبر أنشيلوتي يوضح موقف ميندي وألابا وكاسيميرو من مباراة السيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحدث الإيطالي عن فرص الثلاثي في خوض مباراة الذهاب، قائلا: "من خلال ما رأيناه في تمارين الأمس (الأحد 24 أبريل)، فإن ميندي بخير، لكنّ هناك مزيدا من الشكوك بشأن كاسيميرو وألابا، خاصة كاسيميرو.. سنرى في تدريبات اليوم".تحدث أنشيلوتي عن الطريقة التي سيلعب بها فريقه في مواجهة مانشستر سيتي، قائلا: "من المهم أن نكون متماسكين في الدفاع، هذا أمر مهم، ستكون هناك أوقات يحصل فيها السيتي على الكرة، وعلينا أن ندافع (بشكل جيد)، وعندما تحصل على الكرة يجب أن تستفيد من جودتك في الهجوم".

وعن إمكانية الاعتماد على المهاجم البرازيلي رودريغو غويس ومتوسط الميدان الفرنسي إدواردو كامافينغا، قال أنشيلوتي: "ربما نبدأ بـ3 مهاجمين أو اثنين فقط، رودريغو على ما يرام، كامافينغا قدّم أداءً جيدا، كلاهما جلب الكثير من الطاقة".



من الحصة التدريبية الأخيرة لريال مدريد في ملعب "الاتحاد" قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وأكد الإيطالي رغبة فريقه في تجاوز السيتي وبلوغ المباراة النهائية، قائلا: "الضغط مشابه لكلا الفريقين، بالنسبة لنا، ليس نجاحا أن نصل إلى نصف النهائي، يجب أن نتأهل إلى النهائي، ومن أجل ذلك يجب علينا الفوز على مانشستر سيتي".

وأضاف: "تاريخ ريال مدريد في هذه المسابقة مهم، إنه يساعد لاعبينا على الشعور بثقل قميصنا بصورة إيجابية وليست سلبية"، وتحدث أنشيلوتي عن اقتراب فريقه من التتويج بلقب الدوري الإسباني "لا ليغا"، قائلا: "يمكننا أن نفوز بالليغا هذا السبت (يكفي ريال مدريد التعادل أمام إسبانيول)، نحن سعداء للغاية، لكن لا يمكننا التفكير في ما هو أبعد من مباراة الغد".

هل يشارك لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي كجناح أيمن ضد مانشستر سيتي؟

ظهر الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي رفقة مدربه أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مانشستر سيتي، وخلال المؤتمر ألمح اللاعب إلى استعداده للعب في مركز الجناح الأيمن ضد "السيتيزنس" رغم اعترافه بتفضليه اللعب في مركزه الأصلي في خط الوسط.

واستهل فالفيردي حديثه في المؤتمر الصحفي بقوله: "من الضروري دائما تقديم كل شيء للفريق، وأن تكون على استعداد لتقديم أقصى ما لديك، مركزي في خط الوسط، وهو المكان الذي يمكنني فيه الإسهام بشكل أفضل بخصائصي، لكني دائما مع كل ما يريده المدرب".

وأضاف: "تاريخ ريال مدريد يزن كثيرا، لدينا شباب مستعدون لما هو قادم وقادرون على تقديم الكثير للفريق بفضل أؤلئك الذين يتمتعون بخبرة أكبر، نحن ندافع عن ريال مدريد ونسعى دائما لتحقيق الفوز".