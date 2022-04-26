برشلونة يبعث رسالة لجوارديولا قبل موقعة ريال مدريد

ونشر برشلونة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو لهدف أحرزه جوارديولا بقميص البارسا أمام أتلتيكو مدريد.

وأشار برشلونة في التغريدة إلى حساب جوارديولا على "تويتر"، وكتب على الفيديو "هدف اليوم.. إنه واحد منا".



وجاءت تغريدة برشلونة عقب حملات كبيرة بين مشجعي البرشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم جوارديولا أمام المنافس التاريخي ريال مدريد في دوري الأبطال.