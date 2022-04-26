تغريدة 'مثيرة' للحلبوسي: سنتخذ مواقف جدية وحدية

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، أن العمل السياسي تحكمه ثوابت واخلاقيات، فيما اشار الى أنه سيتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية.

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر"، إن "العمل السياسي تحكمه ثوابت واخلاقيات ولا يمكن ان يصنف الاستهتار بأمن المواطنين واثارة الفتن بين ابناء الشعب تحت اي سبب كان على انه مناورة او ضغط سياسي".

وأضاف "لذا سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية نظرا لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون وعبثهم بامن البلاد والعباد ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة واضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي"، مشدداً بالقول "اذ لا يمكن ان تبنى دولة بدون العدل والعدالة ولا يحترم فيها حق المواطن بالعيش الكريم".

وتابع الحلبوسي "سيحاسب عاجلا ام اجلا كل من اجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيب رجاله وقتل واعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم واخرين هجرهم من ديارهم، واودع الابرياء بدلا من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار".