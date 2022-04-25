العرباوي: دخلنا الفراغ منذ شباط والعقول التي تقود العراق عقول أزمة

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس حركة "وعي" صلاح العرباوي، الاثنين، أن العراق دخل الفراغ الدستوري منذ 9 شباط الماضي، معتبراً أن العقول التي تقود البلاد عقول أزمة.



وقال العرباوي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك أزمة ثقة كبيرة بين المواطن والسياسي بشكل عام"، مشيراً الى أن "القوى الجديدة ضعيفة مالياً أما القوى القديمة لديهم إمكانية".

وأضاف أنه "مطلوب من القوى السياسية الجديدة طرح برنامج لان القوى التقليدية ليس لديها برامج"، معتبراً أن "الوزارات في الفترة السابقة الحالية والتي قبلها صلاحية القلم الأحمر بيد الوزير شكلياً والصفقات يقوم بها مدير المكتب".

ولفت العرباوي الى أن "الانتخابات هي حاليا أزمة، وفي 9 شباط دخلنا الفراغ الدستوري بعد عدم اختيار رئيس الجمهورية"، مشدداً بالقول إن "العقول التي تقود العراق عقول أزمة".