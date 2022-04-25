انت الان تتابع خبر للمرة الأولى.. تلويح بالأسلحة النووية لحماية الناتو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكّر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن الناتو يمتلك أسلحة نووية، مؤكداً أن بريطانيا قادرة على استخدامها لحماية نفسها وحلف الناتو إذا لزم الأمر، وأشار إلى أن روسيا "يجب ألا تنسى" ذلك.

