روسيا تعلن تدمير 6 محطات كهربائية في أوكرانيا

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء ايغور كوناشينكوف: "دمرتنا صواريخنا بعيدة المدى وبضربات عالية الدقة محطات سكك حديدية وهي كوروستين وكوفيل وبيرديتشييف وجيميرينكا وزدولبونوف وريد، والتي يتم عن طريقها توفير الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس".وأضاف: "أصابت صواريخ جوية عالية الدقة اليوم، 27 منشأة عسكرية في أوكرانيا، وهي 4 مراكز قيادة، ومستودع ذخيرة في منطقة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقر مجموعة (القطاع الأيمن) الإرهابية في نوفوغرودوفكا، بالإضافة إلى 16 موقعا لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية".

وتابع: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش لقوات الفضاء الروسية 82 منشأة عسكرية في أوكرانيا".